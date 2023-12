Homem é acusado de espancar a própria filha em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi acusado pela esposa, de estar espancando a própria filha durante a tarde desta segunda-feira (4) em Arapongas, no norte do Paraná. O caso foi registrado pela Guarda Municipal em uma residência localizada no conjunto Flamingos.

Conforme os GMs, durante um patrulhamento, os agentes foram surpreendidos por pessoas gritando por socorro na rua e, quando chegaram próximo da residência, a moradora saiu da casa gritando dizendo que o marido estava espancando a filha.

Ao entrar na casa, o homem estava saindo do local. Segundo os guardas, ele estava muito agressivo e tentou agredir a equipe, entrando em luta corporal. Por conta disso, os GMs afirmaram que precisaram usar armamento menos letal para conter o suspeito.

Depois de contido ele foi levado para receber atendimento em uma unidade 18h da cidade por ter ficado com ferimentos. No local, o homem teria ameaçado os agentes, falando que “pegaria eles quando eles estiverem de folga”. Além disso, ele teria ameaçado os filhos dos GMs. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

