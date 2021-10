Da Redação

Homem é achado morto no estacionamento de loja em Arapongas

Um homem, de 35 anos, que pode ser um morador de rua, foi encontrado morto em frente à uma loja de peça de automóveis localizada na Rua Uirapuru, em Arapongas. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (5).

Conforme informações de testemunhas, o dono do estabelecimento chegou para trabalhar na manhã desta terça e encontrou o homem sem vida no estacionamento de sua loja. Ele acionou a Polícia Militar.

As equipes da PM e do Prever estiveram no local.