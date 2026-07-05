Homem é achado morto em Arapongas após vizinho sentir mau cheiro

Morador não era visto há mais de uma semana; corpo estava em avançado estado de decomposição

Um homem foi encontrado morto dentro de uma residência na Vila São João, em Arapongas (PR), no início da tarde de sábado (4). A Polícia Militar (PM) foi acionada para o local após um vizinho desconfiar do desaparecimento do morador e notar um cheiro forte vindo da casa.

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Segundo o registro policial, o vizinho relatou que não via o homem há mais de uma semana. Diante do relato e do forte odor exalando do imóvel, localizado na Rua Jaçanã, os policiais entraram na residência e localizaram a vítima já em avançado estado de decomposição.

Uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao endereço e atestou o óbito. Devido às condições em que o corpo foi encontrado, não foi possível confirmar a identidade do homem de imediato, mas ao que tudo indica pode ser realmente o morador da casa, de 53 anos.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para analisar a cena e iniciar as investigações. Após os trabalhos periciais iniciais, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica, onde passará por exames que vão determinar a causa da morte e confirmar oficialmente a identidade da vítima.