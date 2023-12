Homem dorme fora de casa e quebra moto da esposa após ser confrontado

Siga o TNOnline no Google News

Mais um caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná. A situação aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º) em uma casa localizada no bairro Jardim Paraíso, por volta das 10h40.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher chamou a polícia após ter sido ameaçada pelo marido. Ela relatou que o companheiro havia dormido fora de casa na última noite e, quando chegou na manhã desta sexta, ela foi questioná-lo sobre o ocorrido. Nesse momento, o homem ficou extremamente agressivo.

Ainda conforme relato da vítima, o marido começou a ameaçar dizendo: "Se você ficar com gracinha chamando a polícia, você vai ver o que eu faço com você!". O suspeito também destruiu o aparelho celular da vítima e danificou uma motocicleta Honda CG 150 que pertence a ela. Ele jogou a moto no chão e danificou o para-lama dianteiro.

Logo após, o homem fugiu da residência e não foi localizado pelas autoridades.

