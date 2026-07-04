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VANDALISMO

Homem destrói plantas de comércio com facão no centro de Arapongas

Câmeras de segurança registraram a ação do suspeito; imagens foram entregues à Polícia Civil para investigação

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 10:58:49 Editado em 04.07.2026, 10:58:44
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Homem destrói plantas de comércio com facão no centro de Arapongas
Autor Foto: Reprodução

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Beija-Flor, na região central de Arapongas, foi alvo de vandalismo. Um homem destruiu plantas ornamentais que decoravam a fachada do local utilizando um facão. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a responsável pelo comércio acionou a equipe policial e relatou que a ação aconteceu no dia anterior. O homem caminhava pela calçada quando, de forma repentina, pegou a arma branca e começou a golpear a vegetação em frente à loja. Havia também a suspeita inicial de uma tentativa de arrombamento, mas o dano principal se concentrou na parte externa.

As câmeras de monitoramento do próprio comércio registraram toda a movimentação do autor e o prejuízo causado. As imagens foram recolhidas e anexadas ao documento policial, que agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil para que as medidas cabíveis sejam tomadas e o suspeito seja identificado.

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