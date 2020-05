Homem de 51 anos é preso por dirigir embriagado em Arapongas

Um homem de 51 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (06), na região central de Arapongas por dirigir embriagado.

A polícia militar (PM) foi acionada para atender uma batida entre dois carros no cruzamento da Rua Águias com Macucos. Um dos veículos era conduzido por uma mulher, de 47 anos, que aferiu negativo para o teste de alcoolemia. Já o motorista do outro carro, de 51 anos, teve a embriaguez constatada no teste. Ele recebeu voz de prisão e o veículo dele foi apreendido para o pátio da PM, por porque não tinha condições de rodar em virtude do acidente.