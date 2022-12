Homem de 43 anos marca encontro com menina em Arapongas e acaba preso

Da Redação

A captura foi realizada nesta terça-feira (27)

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, prendeu um homem, de 43 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 13. A captura foi realizada nesta terça-feira (27), em Arapongas, no norte do Paraná.

Durante a ação, também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em que foram apreendidos cinco celulares, 31 DVDs e um notebook. Os itens serão encaminhamos para a perícia. A prisão aconteceu por volta das 11h.

CRIME

Na quinta-feira (22), a mãe de vítima compareceu à delegacia informando que a filha seria vítima de abuso sexual. O homem entrou em contato com a menina através de uma conta em rede social. Eles não são parentes. Outros detalhes sobre o caso não foram repassados.

DENÚNCIAS



A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra abuso sexual infantil. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou no 181, do Disque Denúncias.

