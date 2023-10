Homem de 42 anos é preso por tráfico de drogas em Arapongas

Um homem, de 42 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (9) em Arapongas, no norte do Paraná, pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi abordado pelos agentes da Guarda Municipal (GM) no bairro Jardim Primavera e, com ele, as autoridades encontraram 16 pedras de crack e mais de R$ 470 em dinheiro trocado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas realizavam patrulhamento pela Rua Fogo Apagou quando, por volta das 12h34, se depararam com um suspeito saindo do antigo Curtume. Quando o homem avistou a viatura, ele saiu correndo rumo a um terreno baldio, onde acabou sendo interceptado pelos GMs.

Durante busca pessoal, foi encontrado um invólucro preto contendo 16 pedras de crack, que totalizaram 3,5 gramas, e R$ 473,65 em dinheiro trocado. Ao ser questionado, o suspeito informou aos guardas municipais que faz a venda da droga para sobreviver. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado para a 22ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

