Homem de 34 anos é encontrado morto em hotel do centro de Arapongas

Um homem de 34 anos foi encontrado morto em um hotel da área central de Arapongas (PR) no final da manhã desta terça-feira (15).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e apenas constatou o óbito. O corpo foi encontrado no banheiro do quarto do hotel, que ficam em frente à Praça Mauá.

O Samu acionou a Polícia Militar (PM), que foi ao local para registrar boletim de ocorrências. A Polícia Civil também foi até o local.

Não havia sinais de violência e, inicialmente, o caso é tratado como morte natural. A Vigilância Sanitária foi chamada e está buscando informações da família do homem para posterior encaminhamento a uma funerária.

Segundo informações obtidas no local, o homem não é de Arapongas e seria da cidade de Centenário do Sul, no Norte do Paraná.

