Homem de 29 anos é morto a facadas em Arapongas

Um homem, de 29 anos, foi morto a facadas neste sábado (16), no Jardim Piacenza, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi até o local e conversou com uma mulher, que relatou que estava em sua residência junto do homem que morreu e mais um casal de amigos, quando ouviu um barulho de freada brusca de carro em frente ao seu portão, que estava trancado com cadeado.

Segundo a mulher, os dois ficaram na casa e os amigos saíram do local pelos fundos. Em seguida, ela ouviu um barulho de arrombamento do portão e logo em seguida seu ex-marido entrou na casa e começou a agredi-la com socos na cabeça e a derrubou no chão.

Neste momento, o homem tentou ajudá-la e um segundo homem desferiu vários golpes de faca nas costas da vítima. A testemunha ainda contou que um terceiro homem também estava no local. Em seguida, segundo a testemunha, os autores foram embora.

Segundo o boletim, a mulher disse aos policiais que está separada há aproximadamente uma semana e que o motivo da separação foi a agressividade do ex-companheiro. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e atestou o óbito da vítima. Posteriormente, um investigador e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados.

De acordo com a PM, a vítima do homicídio homem, de 29 anos, não possuía documentos pessoais, porém, com as informações repassadas pela mulher foi possível identificar o número do RG.