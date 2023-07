Homem de 27 anos leva dez facadas em boate às margens da BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 27 anos foi socorrido após levar pelo menos dez facadas em uma boate entre Apucarana e Arapongas, às margens da BR-369, no Norte do Paraná. O atendimento foi registrado no final da madrugada deste sábado (8).

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), de Arapongas, foi acionada para atender a ocorrência. Apesar dos ferimentos graves, a vítima estava consciente durante o socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Segundo as informações obtidas no local, o homem de 27 anos foi agredido por outras duas pessoas durante uma briga na boate, às margens da BR-369.

Um boletim de ocorrência deve ser registrado pela Polícia Militar (PM), enquanto a Polícia Civil deve assumir as investigações do caso, que tem características de tentativa de homicídio.

