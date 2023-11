Homem de 23 anos fica ferido após tombamento de caminhão em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 23 anos ficou ferido após o caminhão que ele dirigia tombar na manhã desta terça-feira (14), na altura do KM 2 da PR-444 em Arapongas, no norte do Paraná. O homem estava transportando frango da cidade de Ângulo para a cidade de Rolândia.

De acordo com informações dos socorristas, o motorista que trabalha em uma empresa de Rolândia, perdeu o controle do veículo sozinho e acabou capotando em uma mata ao lado da pista, próximo ao antigo pesqueiro Ferronato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando chegou a vítima já estava do lado de fora do caminhão. Segundos os socorristas, ele teve ferimentos na região da perna e do braço, mas estava consciente. Por conta dos ferimentos o homem foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

