Homem condenado por estuprar criança de seis anos em Arapongas é preso

Foragido da Justiça foi preso no Rio Grande do Sul

Um homem de 51 anos, condenado por estupro de vulnerável ocorrido em Arapongas, no norte do Paraná, foi preso pela Polícia Civil. O foragido da Justiça foi encontrado na última sexta-feira (4), no município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da polícia, ele foi condenado a 14 anos de prisão. O crime ocorreu em 2019 e a vítima tinha seis anos a época.

continua após publicidade

O homem também é suspeito de violentar uma menina de 10 anos em Apucarana. E foi por conta desse crime que a Polícia Civil descobriu a condenação. A delegada da Delegacia da Mulher de Apucarana, Luana Lopes, conta que recebeu a denúncia no dia 1 de agosto deste ano. A polícia coletou diversas informações junto à família e encaminhou a criança para exames no Instituto Médico Legal (IML) e também para escuta especializada que confirmaram os abusos.

- LEIA MAIS: Sócio de casa de repouso é suspeito de abusar de idosa com Alzheimer

continua após publicidade

"Diante dessas informações começamos a procurar essa pessoa, que seria o convivente da tia da vítima. E até onde sabíamos, ele não morava mais em Apucarana. Durante a checagem de informações chegamos a um mandado de prisão por 14 anos de prisão também por estupro de vulnerável", conta.

A polícia entrou em contato com as polícias de três cidades onde o suspeito poderia estar e em uma delas o homem foi encontrado.

Na opinião da delegada, a prisão é importante para não permitir que o condenado saia impune e fique foragido. “Além disso, em prol da garantia da ordem pública também, uma vez que o acusado praticou novo crime de estupro de vulnerável”, afirma.

DENÚNCIAS

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança, adolescente ou portador de deficiência intelectual deve denunciar. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

Siga o TNOnline no Google News