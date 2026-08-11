Homem com tornozeleira é preso após furtar chocolates e produtos de higiene em Arapongas

Segundo o gerente do comércio, o suspeito foi flagrado e detido pelos próprios funcionários do local

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (10) após furtar um estabelecimento comercial na Avenida Arapongas, região central da cidade de Arapongas.

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A PM foi chamada ao local por volta das 20h45. Segundo o gerente do comércio, o suspeito foi flagrado e detido pelos próprios funcionários do local após pegar diversos produtos, entre eles itens de higiene pessoal e chocolates.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem outras mercadorias de origem suspeita, como refis para aparelho de barbear, gel massageador e biscoitos. Questionado, ele não soube explicar onde e como havia conseguido esses produtos.

Diante do flagrante e da quebra de confiança do monitoramento eletrônico, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi levado, junto com todas as mercadorias recuperadas, para a delegacia da Polícia Civil de Arapongas, onde o caso foi registrado.