Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CRIMINALIDADE

Homem com tornozeleira é preso após furtar chocolates e produtos de higiene em Arapongas

Segundo o gerente do comércio, o suspeito foi flagrado e detido pelos próprios funcionários do local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem com tornozeleira é preso após furtar chocolates e produtos de higiene em Arapongas
Autor Homem foi detido suspeito de furtar estabelecimento comercial em Arapongas - Foto: PM/Divulgação

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (10) após furtar um estabelecimento comercial na Avenida Arapongas, região central da cidade de Arapongas.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (11) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A PM foi chamada ao local por volta das 20h45. Segundo o gerente do comércio, o suspeito foi flagrado e detido pelos próprios funcionários do local após pegar diversos produtos, entre eles itens de higiene pessoal e chocolates.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem outras mercadorias de origem suspeita, como refis para aparelho de barbear, gel massageador e biscoitos. Questionado, ele não soube explicar onde e como havia conseguido esses produtos.

Diante do flagrante e da quebra de confiança do monitoramento eletrônico, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi levado, junto com todas as mercadorias recuperadas, para a delegacia da Polícia Civil de Arapongas, onde o caso foi registrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS Furto segurança pública TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV