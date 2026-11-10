Homem com tornozeleira é detido por importunação sexual em Arapongas

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta terça-feira (10) um homem por importunação sexual contra duas crianças na cidade de Arapongas. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica e apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi detido após exibir as genitálias em via pública e ameaçar agarrar duas meninas que caminhavam com os pais.

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A prisão ocorreu logo após a polícia ser alertada por testemunhas que presenciaram o crime. Segundo o soldado Luan Marinho, a equipe prestava atendimento a uma ocorrência de trânsito na Avenida Arapongas quando foi abordada pelos pedestres. "A nossa equipe estava realizando um boletim de acidente de trânsito na Avenida Arapongas, quando populares se aproximaram da equipe e mencionaram que um indivíduo estaria mostrando as genitálias. De pronto a equipe realizou o patrulhamento nas imediações e encontrou ele na Rua Uirapuru", explicou o soldado Luan.

De acordo com o policial, a denúncia mais grave partiu da mãe das vítimas. "Diversos populares [acionaram a equipe]. Inclusive uma senhora alegou que estava passando com suas duas filhas e o seu marido, e o indivíduo mencionou que iria pegar as duas meninas", detalhou.

No momento da abordagem, o homem resistiu à ação policial. "Ele (suspeito) estava agressivo e extremamente embriagado. E ele também está fazendo uso de tornozeleira eletrônica", completou o soldado. Após ser contido, o suspeito foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais cabíveis e ficará à disposição da Justiça