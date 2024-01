Homem com tijolo ameaça morador de Arapongas e é preso pela GM

Um homem foi preso pela Guarda Militar (GM) na madrugada desta sexta-feira (5) depois de ameaçar um morador de Arapongas, no norte do Paraná, e utilizar um tijolo para quebrar a fechadura do portão da casa da vítima. A ocorrência foi registrada por volta das 00h40, em uma residência localizada no bairro Jardim Coroados.

Conforme informações, o morador de 40 anos acionou a GM depois que o homem começou a gritar diversas ameaças. Quando as autoridades chegaram no local, encontraram o suspeito com o tijolo em mãos, mas ele soltou o item de construção no momento que os guardas deram voz de abordagem.

Ao ser questionado, o suspeito disse que o GPS de um celular extraviado indicava que o aparelho estava na casa do araponguense. Não há informações no boletim de ocorrência que comprovem que a afirmação seja verdadeira.

Diante dos fatos, o proprietário da casa apresentou interesse em representar contra o autor e, dessa forma, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial.

