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CRIME

Homem com perna engessada é preso após dar soco na companheira em Arapongas

Agressor chegou bêbado em casa, ofendeu a enteada e atacou a vítima ao ser expulso da residência, segundo a PM

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem com perna engessada é preso após dar soco na companheira em Arapongas
Autor Mulher foi agredida pelo companheiro em Arapongas - Foto: Agência Brasil

Na noite desta quinta-feira (3), um homem foi preso em flagrante no Jardim Casa Grande, em Arapongas, após agredir a própria companheira com um soco no rosto. O caso de violência doméstica ocorreu após uma discussão iniciada pelo agressor, que apresentava fortes sinais de embriaguez.

-LEIA MAIS: Mulher leva soco, reage com garrafada e homem é preso em Arapongas

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De acordo com o relatório da Polícia Militar, a vítima havia acabado de chegar do trabalho, no início da noite, quando o parceiro entrou na residência acompanhado de dois amigos. Muito alterado e provocativo, ele passou a proferir xingamentos e também ofendeu a filha da mulher.

Após várias tentativas frustradas de acalmar a situação, a moradora exigiu que ele recolhesse seus pertences e fosse embora do local. Neste momento, o homem avançou contra ela e desferiu um soco que atingiu o lado direito do seu rosto. Ele não utilizou nenhum tipo de arma durante o ataque.

A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, ofereceu atendimento médico à vítima, que recusou. Durante a abordagem, os policiais notaram que o agressor estava com a perna esquerda fraturada e usando gesso, lesão que havia ocorrido há mais de uma semana e não tinha relação com a briga familiar.

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Por conta do alto nível de embriaguez, o homem teve dificuldade em compreender as ordens dos policiais e demonstrou resistência passiva. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, a equipe precisou algemá-lo. Ele foi levado à delegacia da cidade para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.

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´polícia AGRESSÃO Aracongas direitos humanos violência
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