Homem com mandado por tráfico é preso pela Romu em Arapongas

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Um homem com mandado de prisão em aberto por regressão de pena ligada ao crime de tráfico de drogas foi preso na noite desta quarta-feira (10) em Arapongas, no Norte do Paraná.

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Segundo a Guarda Municipal, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo pela Rua Pavô, na Vila São José, quando visualizou o suspeito no quintal da própria residência. Os agentes já tinham conhecimento de que havia uma ordem judicial pendente contra ele.

Após abordagem e consulta aos sistemas oficiais, foi confirmado um mandado de prisão.

O homem foi informado da ordem judicial e, conforme a Romu, não apresentou resistência nem tentou fugir, mantendo comportamento colaborativo durante toda a ação.

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Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas, onde ficou à disposição da Justiça.