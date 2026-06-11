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JUSTIÇA

Homem com mandado por tráfico é preso pela Romu em Arapongas

Suspeito foi abordado no quintal de casa, na Vila São José, durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:46:41 Editado em 11.06.2026, 08:46:37
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Homem com mandado por tráfico é preso pela Romu em Arapongas
Autor Foto: Reprodução

Um homem com mandado de prisão em aberto por regressão de pena ligada ao crime de tráfico de drogas foi preso na noite desta quarta-feira (10) em Arapongas, no Norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Suspeito de furtar lona da Estação Cultural Milene é detido durante em Arapongas

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Segundo a Guarda Municipal, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo pela Rua Pavô, na Vila São José, quando visualizou o suspeito no quintal da própria residência. Os agentes já tinham conhecimento de que havia uma ordem judicial pendente contra ele.

Após abordagem e consulta aos sistemas oficiais, foi confirmado um mandado de prisão.

O homem foi informado da ordem judicial e, conforme a Romu, não apresentou resistência nem tentou fugir, mantendo comportamento colaborativo durante toda a ação.

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Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas, onde ficou à disposição da Justiça.

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ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL JUSTIÇA MANDADO DE PRISÃO Prisão trafico de drogas
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