Homem com mandado de prisão por homicídio é preso em Arapongas

Um homem foi preso no final da manhã deste domingo (22) em Arapongas, no norte do Paraná, depois de ter sido abordado pela Guarda Municipal (GM) por estar pilotando uma motocicleta com barulho excessivo. Acontece que o motociclista possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio culposo.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h52, quando uma equipe da GM realizava um patrulhamento de rotina pela Avenida Gaturamo, no centro da cidade. Durante a abordagem, o suspeito foi identificado e constatado que havia contra ele um mandado de prisão. O homicídio teria acontecido em um acidente de trânsito.

Foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Rolândia, também no norte do Estado. Não foi necessário o uso de algemas, de acordo com o boletim de ocorrência. A motocicleta, por sua vez, foi apreendida e levada para o pátio do Detran, pois apresenta pendências administrativas.

