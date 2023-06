Homem com mandado de prisão por furto é preso em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas cumpriu um mandado de prisão na tarde desta sexta-feira (9), no Jardim Columbia. De acordo com informações da corporação, uma equipe realizava patrulhamento pela região da Escola Diomar Pegorer quando avistou um suspeito.

continua após publicidade

Ao checarem, os agentes municipais constataram que o homem, de 53 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Cadeia de Rolândia.

Outra prisão: Ladrão é preso após furtar 18 barras de chocolate em Arapongas

continua após publicidade

Na tarde desta sexta-feira (9), por volta das 15h30, a Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada após um homem furtar R$ 110 em chocolates de um estabelecimento comercial localizado no Conjunto Palmares. O suspeito foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o gerente informou às autoridades que o criminoso foi pego em flagrante furtando barras de chocolate. Ele teria subtraído 18 unidades do doce antes de ser contido pelo segurança do local.

A PM de Arapongas foi chamada e deu voz de prisão para o homem. Ele foi levado para a 22ª SDP para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News