Homem com mandado de prisão por ameaça é preso em Arapongas

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça foi preso no início da noite deste domingo (3), no Conjunto San Rafael, em Arapongas. Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) recebeu informações de que o suspeito estava na Rua Gaturamo Rei, foi até o local verificar e encontrou o homem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão aconteceu por volta das 19 horas. O homem possuía um mandado em aberto pelo crime de ameaça, com validade até abril de 2025, expedido pela Vara de Execuções em Meio Aberto de São João do Ivaí. Foi dada voz de prisão e, segundo o B.O., não foi necessário o uso de algemas.

Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Rolândia, no norte do Estado, para cumprir a ordem judicial.

