Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Arapongas

Um homem que era procurado pela Justiça foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) no final da tarde desta terça-feira (29), no bairro Flamingos, em Arapongas, no Norte do Paraná. O cumprimento do mandado judicial ocorreu pouco antes das 17h45.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), as diligências tiveram início após a equipe receber informações detalhadas sobre a localização de um foragido na região. Com base nos dados repassados, os agentes se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a denúncia.

Assim que acessaram a via, os policiais avistaram um indivíduo caminhando pelo local cujas características batiam exatamente com a descrição recebida. A equipe deu voz de abordagem e realizou a busca pessoal, mas nenhum material ilícito ou arma foi encontrado em posse do suspeito.

No entanto, a situação mudou após a identificação do homem. "Em breve entrevista com o indivíduo e em checagem no sistema de segurança, foi constatado o mandado de prisão em aberto", informou a Polícia Militar no registro da ocorrência.

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Diante da confirmação, os policiais deram o fiel cumprimento à ordem judicial. O homem — que não teve o nome e o crime que motivou o mandado divulgados pela corporação — foi detido no local e encaminhado à delegacia do município, onde passará pelos procedimentos de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.