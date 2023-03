Homem com faca tenta matar esposa e agride sogra em Arapongas

Da Redação

Três ocorrências de violência contra mulheres foram registradas nesta segunda-feira (06) em Arapongas. Os agressores são os maridos e até um filho. Em um dos casos, uma mulher foi ameaçada de morte com uma faca. A Polícia Militar (PM) prendeu os dois homens.

O primeiro caso aconteceu na área central da cidade e o boletim de ocorrência foi registrado por volta das 17h20. Conforme a vítima, o seu marido estava a agredindo desde domingo e a trancou em casa. Quando ele dormiu, ela conseguiu fugir e pediu ajuda para a mãe.

Quando o agressor acordou e percebeu que a mulher não estava na casa, ele foi até a residência da sogra, quebrou o portão, invadiu a casa e tentou matar a esposa com uma faca, sendo impedido pela sogra. O homem também jogou a sogra no chão e tentou enforcá-la, bateu a cabeça dela várias vezes na parede, causando escoriações no rosto e corpo.

Os filhos do casal presenciaram toda a situação. Quando a equipe chegou no local, o homem já tinha fugido levando o filho de três anos. Segundo a vítima, o homem teria ido para a residência do casal. A polícia foi até o endereço e o homem foi preso em flagrante.

No segundo caso, a vítima contou à Polícia Militar (PM) que após uma briga foi agredida e estava com medo do marido. A PM orientou a vítima, que informou que iria para a casa do irmão, onde estaria em segurança, até resolver as pendências referentes a separação e Lei Maria da Penha.

No terceiro caso, a agressão foi contra uma mãe. Segundo a vítima, o filho seria usuário de drogas e chegou por volta das 20h bastante alterado. O rapaz tentou quebrar a geladeira e a vítima foi impedi-lo, porém, o filho empurrou a mulher que caiu no chão, machucando a cabeça.

O filho também teria ameaçado quebrar todos os móveis da residência e vendê-los. A equipe policial encaminhou o filho e a mãe para a delegacia.

