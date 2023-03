Homem com extensa ficha criminal é preso por furto em Arapongas

Da Redação

O homem foi preso por furto nas proximidades da Rua Rouxinol

Um homem foi preso nesta quarta-feira (29), após furtar maços de cigarro e quase R$ 600 de um estabelecimento comercial na Vila Aparecida, em Arapongas, no norte do Paraná. Ele foi abordado nas proximidades da Rua Rouxinol por um policial militar que estava de folga e viu o suspeito com uma sacola, que parecia carregar um objeto pesado.

Conforme o boletim, o policial já conhecia tinha conhecimento de que o homem tinha realizado um furto qualificado no dia anterior e acionou o apoio de colegas de trabalho. Enquanto era acompanhado pelo policial, o homem percebeu e começou a correr. Neste momento, o PM deu voz de abordagem e pediu ajuda de pessoas que passavam pela rua para contê-lo.

Durante revista pessoal, de acordo com o boletim, nada de ilícito foi localizado. Porém, dentro da sacola havia oito maços de cigarros de marcas diferentes, junto de diversas moedas e moedas e cédulas que totalizaram o valor de R$ 574,35.

Após verificação no sistema do Sesp, foi constatado que o homem tem extensa ficha criminal, incluindo furto qualificado/receptação, drogas para consumo pessoal, dano, furto simples, cumprimento de mandado de prisão, lesão corporal de natureza grave, furto qualificado/porte ilegal de arma branca, entre outros crimes.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Arapongas.

