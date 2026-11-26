Suspeito confessou uso de álcool e drogas durante a madrugada e tentou jogar os objetos em um bueiro ao ver a Polícia Militar

Um homem foi detido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (26), em Arapongas, suspeito de ameaçar de morte um casal e o filho deles. A ocorrência foi registrada por volta das 7h50, na Rua Figurinha do Mangue, após o suspeito tentar invadir a residência das vítimas por três vezes.

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Segundo o relato do morador aos policiais, as ameaças começaram ainda por volta das 6h. O homem apareceu em frente ao imóvel segurando duas facas e tentou forçar a entrada, sem sucesso. Para se proteger, o casal trancou o portão da garagem e permaneceu dentro de casa enquanto o filho dormia. Antes da chegada da viatura, a família ainda informou à polícia que o suspeito havia retornado com um volume na cintura parecido com um revólver prateado. Durante toda a confusão em frente à casa, ele chegou a cair de bicicleta três vezes.

Enquanto a equipe policial conversava com as vítimas, o suspeito passou novamente pela rua de bicicleta, ainda com as duas facas nas mãos. Ele foi abordado a cerca de 50 metros da residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou esconder as facas jogando-as dentro de um bueiro, mas a ação foi vista pela equipe, que conseguiu contê-lo.

O suspeito estava bastante agitado e afirmou aos policiais que havia passado a noite consumindo bebida alcoólica, cocaína e maconha. Apesar da suspeita inicial das vítimas, nenhuma arma de fogo foi encontrada com ele.

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Antes de ser levado à delegacia, o homem passou por atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento. Após ser liberado, ele foi encaminhado à delegacia de Arapongas, junto com as duas facas apreendidas e as vítimas, para o registro do caso e demais providências legais.