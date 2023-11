Homem coloca arma na cabeça da ex-mulher e volta para ameaçá-la

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, foi acionada na tarde desta segunda-feira (13) depois que um homem invadiu a casa da ex-companheira na Vila Araponguinha e a ameaçou de morte. De acordo com a vítima, no dia anterior o suspeito já havia colocado uma arma de fogo na cabeça dela e também a ameaçado. Ela chamou a PM em ambos os momentos.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher ligou para a polícia por volta das 13h16 desta segunda totalmente desesperada. Ela relatou que o ex-companheiro invadiu o imóvel à força e levou embora o fogão e uma máquina de lavar. A vítima também disse às autoridades que o suspeito afirmou que, se fosse preso, voltaria para matar ela e toda a família dela.

Apesar de a equipe policial ter se deslocado rapidamente, o autor das ameaças não estava mais no local. Buscas foram realizadas por todo o bairro, mas ele não foi localizado. A vítima foi orientada e o boletim registrado e encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para que as medidas necessárias sejam tomadas.

