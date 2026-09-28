Homem chuta barriga da mulher, é trancado para fora e acaba preso
Agressor estava embriagado e precisou ser algemado; vítima foi socorrida e levada a uma unidade de saúde para avaliação médica
Um homem foi preso em flagrante na noite deste domingo (27), no bairro Flamingos, após agredir violentamente uma mulher. O suspeito, que havia consumido bebidas alcoólicas, atacou a vítima e acabou detido na calçada logo após ela conseguir expulsá-lo do imóvel.
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A ocorrência foi registrada pouco depois das 20h, quando as equipes de segurança foram acionadas para verificar uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o agressor na rua e a mulher abrigada no interior da casa.
Em conversa com os policiais, a vítima relatou que o homem estava bastante alterado devido ao consumo de álcool e, em determinado momento da discussão, a atingiu com um chute na barriga. Para se proteger de novos ataques, a mulher conseguiu trancar o portão rapidamente, deixando o agressor para fora até a chegada da viatura.
Como o homem continuava muito agitado durante a abordagem, os policiais precisaram utilizar algemas para contê-lo e garantir a segurança de todos no local.
O agressor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime. Já a mulher foi acolhida por outra equipe policial e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região para receber os cuidados médicos necessários.