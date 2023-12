Homem chama PM após ser agredido e é preso por não pagamento de pensão

Um homem acionou a Polícia Militar (PM) durante a madrugada desta sexta-feira (28) após ter sido agredido fisicamente em um bar de Arapongas, no norte do Paraná. No entanto, durante a abordagem, os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto no nome dele pelo não pagamento de pensão alimentícia, e o homem foi preso.

De acordo com a PM, o homem estava em um bar localizado na rua Tucanos, no centro da cidade, juntamente com algumas mulheres. Neste momento, um grupo de pessoas chegaram até ele e agrediram o homem por conta de ciúmes. As agressões fizeram com que ele ficasse com diversos hematomas no rosto, segundo os policiais.

Ao averiguar os dados do homem no sistema, os agentes encontraram o mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia, emitido em Cambé (PR). Ele foi encaminhado para a UPA para receber atendimento médico e em seguida levado para a cadeia pública de Arapongas.

