Homem cai em túnel de antiga praça de pedágio ao tentar se abrigar do frio





Um homem de 47 anos ficou ferido após cair em um túnel subterrâneo na antiga praça de pedágio de Arapongas, na BR-369, durante a madrugada desta quarta-feira (13).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h46. A vítima teria entrado no local para tentar se proteger do frio quando acabou caindo no buraco, que possui aproximadamente cinco metros de profundidade.

O resgate mobilizou equipes dos bombeiros e também da concessionária responsável pelo trecho. Após ser retirado do local, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas para avaliação médica.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Imagens do resgate mostram a profundidade da estrutura subterrânea, utilizada antigamente para a chamada “sangria” do dinheiro arrecadado nas cabines de pedágio. Funcionários utilizavam a passagem para transportar os valores até o cofre central da praça.

Apesar da existência de tapumes no entorno, o local ainda representa risco. Conforme os bombeiros, esta não foi a primeira ocorrência registrada na estrutura desativada.