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ARAPONGAS

Homem cai em túnel de antiga praça de pedágio ao tentar se abrigar do frio

Estrutura subterrânea usada para transporte de dinheiro entre cabines e cofre tem cerca de cinco metros de profundidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 09:44:39 Editado em 13.05.2026, 09:44:32
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Um homem de 47 anos ficou ferido após cair em um túnel subterrâneo na antiga praça de pedágio de Arapongas, na BR-369, durante a madrugada desta quarta-feira (13).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h46. A vítima teria entrado no local para tentar se proteger do frio quando acabou caindo no buraco, que possui aproximadamente cinco metros de profundidade.

O resgate mobilizou equipes dos bombeiros e também da concessionária responsável pelo trecho. Após ser retirado do local, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas para avaliação médica.

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Homem cai em túnel de antiga praça de pedágio ao tentar se abrigar do frio
AutorFoto: Reprodução vídeo

Imagens do resgate mostram a profundidade da estrutura subterrânea, utilizada antigamente para a chamada “sangria” do dinheiro arrecadado nas cabines de pedágio. Funcionários utilizavam a passagem para transportar os valores até o cofre central da praça.

Apesar da existência de tapumes no entorno, o local ainda representa risco. Conforme os bombeiros, esta não foi a primeira ocorrência registrada na estrutura desativada.

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