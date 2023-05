Homem baleado é socorrido pelo Samu no centro de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma equipe do Samu foi acionada e prestou os primeiros atendimentos

Um homem de 28 anos foi encontrado baleado na madrugada desta quarta-feira, 24, na Rua Pinta Roxo, região central de Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi chamada e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o socorro.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM foi acionada por populares, por volta da 01h45. No local, a equipe encontrou o homem alvejado por disparo de arma de fogo. Ele estava caído em via pública, apresentava-se inconsciente e com uma perfuração de tiro na região pélvica.

- LEIA MAIS: Mulher que responde por homicídio é presa com drogas em Arapongas

continua após publicidade .

A vítima estava sem condições de informar sobre o autor do disparo. Uma equipe do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao hospital.

A equipe policial realizou buscas pelas proximidades, mas não encontrou nenhum suspeito. Segundo informações repassadas à reportagem, a vítima do disparo teria diversas passagens pelo crime de furto na cidade.

Siga o TNOnline no Google News