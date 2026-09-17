Homem atira dentro de casa para impedir saída da esposa e é preso pela GM

Agressor já havia ameaçado a vítima na noite anterior e foi flagrado pela polícia com armamento caseiro, munições e uma réplica de pistola

Um homem foi preso pela Guarda Municipal (GM) na manhã desta quarta-feira (16) após efetuar um disparo de arma de fogo dentro de casa, no San Raphael VI, em Arapongas. O tiro foi uma tentativa de intimidar e impedir que sua companheira retirasse seus pertences do imóvel para terminar o relacionamento.

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A GM foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao endereço, encontrou apenas a vítima. A mulher relatou que o pesadelo começou na noite anterior, quando o parceiro esfregou uma arma preta em seu rosto. Durante as agressões, ele ameaçou matar os filhos dela caso as autoridades fossem chamadas. Temendo pela própria vida e pela segurança da família, ela fugiu e passou a noite na casa de uma amiga.

A confusão recomeçou na manhã de quarta, quando a mulher retornou à residência decidida a pegar suas coisas e ir embora. O companheiro não aceitou a separação e, durante a discussão, atirou dentro de um dos quartos. A mãe do agressor, que presenciou a cena, precisou intervir e implorar para que o filho não atirasse mais.

O suspeito fugiu do local logo após o disparo, antes da chegada da viatura. No entanto, enquanto os policiais ainda conversavam com a vítima na calçada, ele retornou dirigindo um carro branco e foi imediatamente abordado.

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Durante a revista, os agentes encontraram nos bolsos do homem uma arma de fabricação caseira (calibre .22) carregada, mais seis munições prontas para uso e uma arma falsa (réplica de pistola). Além do armamento, os policiais notaram que ele dirigia sob efeito de álcool, mas o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O homem foi algemado e preso em flagrante. Ele foi levado à delegacia da região junto com o carro e as armas apreendidas para responder pelos crimes. A vítima também foi acompanhada em segurança para o registro formal da ocorrência e solicitação de medidas protetivas.