Homem ataca PM com tesoura e morre baleado em Arapongas

Um homem morreu na madrugada deste domingo (20) após atacar um policial militar com uma tesoura na região da Colônia Esperança, área rural de Arapongas (PR). O agente foi ferido próximo à axila e precisou ser levado para o hospital.

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A ocorrência começou quando a polícia foi acionada por uma moradora que denunciou ter sido vítima de agressão. Ela relatou que o vizinho havia invadido sua casa armado com uma faca. Após receber as características físicas do suspeito, a equipe foi até a propriedade indicada para tentar localizá-lo.

Chegando lá, os policiais encontraram o homem apenas de roupas íntimas e segurando um objeto semelhante a uma tesoura. Ele ignorou as ordens de parada, correu para dentro de casa e trancou a porta. A equipe então precisou arrombar a entrada para efetuar a prisão em flagrante

No interior da residência, o homem estava muito alterado e continuou resistindo à abordagem. Enquanto os policiais tentavam convencê-lo a se render, o suspeito avançou subitamente com a tesoura contra um dos agentes e atingiu a região próxima à axila direita. Para interromper o ataque e proteger a vida do policial, a equipe atirou contra o agressor, que caiu no chão.

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Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Eles prestaram os primeiros socorros ao policial ferido, que foi encaminhado para uma unidade de saúde, e confirmaram a morte do agressor ainda no local do confronto. A área foi isolada para o trabalho de investigação da Polícia Civil e da perícia. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica.