Homem ataca funcionária em loja, volta ao local e acaba preso em Arapongas

Vítima foi agarrada à força e tocada pelo agressor no ambiente de trabalho; Guarda Municipal localizou o indivíduo logo após a fuga

Um homem foi preso no final da tarde desta quarta-feira (26) após cometer o crime de importunação sexual contra uma funcionária dentro da loja em que ela trabalha, localizada na região central de Arapongas. O suspeito chegou a ir embora após o primeiro ataque, mas retornou ao estabelecimento no mesmo dia, momento em que acabou detido.

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De acordo com o registro da ocorrência, a violência começou mais cedo, quando o homem entrou no comércio e, com força excessiva, segurou a vítima pelos braços e pulsos. Ele a puxou para perto e começou a dizer frases desconexas, mas em tom de provocação e ameaça. Durante a ação, o agressor passou a mão entre os seios da mulher e avisou que voltaria mais tarde. Assustada, a funcionária relatou que "congelou" e não conseguiu reagir, mas, ao se acalmar, registrou o caso nas autoridades.

Por volta das 17h30, o homem cumpriu a ameaça. Ele retornou à loja, foi direto na direção da trabalhadora, agarrou seu braço novamente e afirmou: “É você mesma que eu quero!”. Em pânico, a mulher conseguiu se soltar, correu para os fundos do estabelecimento e avisou aos colegas sobre o retorno do agressor. Percebendo a movimentação, o suspeito fugiu.

Na sequência, o companheiro da vítima encontrou uma equipe da Guarda Municipal que patrulhava a região e alertou que o autor do crime ainda estava pelas proximidades. Os agentes realizaram buscas, encontraram o indivíduo e realizaram a abordagem.

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Como não foi encontrado nada de irregular em sua posse e ele não ofereceu resistência, o homem foi colocado na viatura sem a necessidade do uso de algemas. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimento e para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.