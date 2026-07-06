Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ataca companheira com xingamentos e ameaças em Arapongas

Autor do crime precisou ser contido por testemunhas para não agredir terceiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 07:20:20 Editado em 06.07.2026, 07:20:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem ataca companheira com xingamentos e ameaças em Arapongas
Autor Violência doméstica aconteceu na noite de sábado - Foto: Reprodução

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite de domingo (5), no Jardim Flamingos, em Arapongas. O companheiro dela foi até o estabelecimento onde ela estava reunida com amigas e causou um grande tumulto, ofendendo-a publicamente e ameaçando as pessoas ao redor.

-LEIA MAIS: Golpe do intermediário faz vítima perder R$ 5 mil em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o homem chegou ao local alterado, proferindo diversos xingamentos contra a companheira e fazendo acusações de traição. Durante o ataque de fúria, ele também se voltou contra uma das amigas da vítima, ameaçando-a de agressão.

Para evitar que a violência verbal se transformasse em agressão física, outras pessoas que estavam no estabelecimento precisaram intervir e segurar o homem. Temendo pela própria segurança e assustada com o descontrole do companheiro, a mulher decidiu deixar o local imediatamente.

A PM foi acionada e atendeu a ocorrência na Rua Irataua. A equipe registrou o caso e repassou todas as orientações legais para a vítima, enfatizando a importância de procurar a Delegacia da Mulher para solicitar uma medida protetiva de urgência, recurso que obriga o agressor a manter distância. O caso segue agora para investigação das autoridades competentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO ARAPONGAS Delegacia da Mulher MEDIDA PROTETIVA segurança pessoal violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV