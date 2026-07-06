Homem ataca companheira com xingamentos e ameaças em Arapongas
Autor do crime precisou ser contido por testemunhas para não agredir terceiros
Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite de domingo (5), no Jardim Flamingos, em Arapongas. O companheiro dela foi até o estabelecimento onde ela estava reunida com amigas e causou um grande tumulto, ofendendo-a publicamente e ameaçando as pessoas ao redor.
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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o homem chegou ao local alterado, proferindo diversos xingamentos contra a companheira e fazendo acusações de traição. Durante o ataque de fúria, ele também se voltou contra uma das amigas da vítima, ameaçando-a de agressão.
Para evitar que a violência verbal se transformasse em agressão física, outras pessoas que estavam no estabelecimento precisaram intervir e segurar o homem. Temendo pela própria segurança e assustada com o descontrole do companheiro, a mulher decidiu deixar o local imediatamente.
A PM foi acionada e atendeu a ocorrência na Rua Irataua. A equipe registrou o caso e repassou todas as orientações legais para a vítima, enfatizando a importância de procurar a Delegacia da Mulher para solicitar uma medida protetiva de urgência, recurso que obriga o agressor a manter distância. O caso segue agora para investigação das autoridades competentes.