Homem ataca companheira com xingamentos e ameaças em Arapongas

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite de domingo (5), no Jardim Flamingos, em Arapongas. O companheiro dela foi até o estabelecimento onde ela estava reunida com amigas e causou um grande tumulto, ofendendo-a publicamente e ameaçando as pessoas ao redor.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o homem chegou ao local alterado, proferindo diversos xingamentos contra a companheira e fazendo acusações de traição. Durante o ataque de fúria, ele também se voltou contra uma das amigas da vítima, ameaçando-a de agressão.

Para evitar que a violência verbal se transformasse em agressão física, outras pessoas que estavam no estabelecimento precisaram intervir e segurar o homem. Temendo pela própria segurança e assustada com o descontrole do companheiro, a mulher decidiu deixar o local imediatamente.

A PM foi acionada e atendeu a ocorrência na Rua Irataua. A equipe registrou o caso e repassou todas as orientações legais para a vítima, enfatizando a importância de procurar a Delegacia da Mulher para solicitar uma medida protetiva de urgência, recurso que obriga o agressor a manter distância. O caso segue agora para investigação das autoridades competentes.