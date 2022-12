Homem assalta lanchonete no Jardim Bandeirantes, em Arapongas

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar de Arapongas registrou o ocorrência na noite desta terça-feira (13)

Uma lanchonete foi assaltada na noite desta terça-feira (13), no Jardim Bandeirantes, em Arapongas. Um homem, que fez menção de estar armado, anunciou o roubo e levou todo o dinheiro do caixa.

O assalto ocorreu pouco antes das 11 da noite. A mulher, que trabalha na lanchonete, relatou aos policiais que atenderam o caso que um homem alto, branco, magro, entrou na lanchonete e anunciou o assalto. Ele usava capacete preto e trajava camiseta clara e um shorts azul.

Fazendo menção de estar armado, foi direto ao caixa e levou aproximadamente R$ 300 em dinheiro e em seguida fugiu em uma motocicleta preta. No entanto, imagens do autor do assalto seriam repassadas à Polícia posteriormente, pelo proprietário da lanchonete.

