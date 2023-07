Homem armado com faca assusta moradores em Arapongas

Rapaz com faca foi abordado pela PM no "Corina Pugliese"

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da madrugada desta terça-feira (18) após um homem, em suposto surto psicótico, ser flagrado andando pela Rua Esmeralda de Cauda Azul, no Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas, armado com uma faca.

Segundo a PM, o rapaz estava gritando, batendo nos portões e nas lixeiras, assustando os moradores. Os policiais abordaram o homem e perceberam que ele estava embriagado. Ele colocou a faca no chão, atendendo pedido da equipe da Polícia Militar.

Com dificuldades na fala por conta do estado etílico, a PM conseguiu identificar que ele morava na própria Rua Esmeralda de Cauda Azul. Os policiais acompanharam o homem até a residência, onde a mãe do rapaz afirmou que ele faz uso de remédios controlados e, ao mesmo tempo, consome bebidas alcoólicas em excesso.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado para fazer uma avaliação do morador. Os socorristas decidiram pelo encaminhamento para o hospital para as medicações necessárias diante do quadro.

