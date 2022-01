Da Redação

Homem armado ameaça comerciante e é preso em Arapongas

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de sexta-feira (29) um homem após ameaçar um dono de um estabelecimento comercial com uma arma de fogo. A ocorrência aconteceu na região da Vila Triângulo, em Arapongas.

continua após publicidade .

Segundo a PM, que foi até a empresa após receber denúncia via Copom, o suspeito negava o crime, mas a equipe policial foi até a residência do autor, onde foi encontrado uma uma pistola “Glock g25 .380”, 14 munições e o registro do armamento.

Após mostrar a imagem da arma e do acusado para a vítima e duas testemunhas, que confirmaram que de fato ele era o autor da ameaça, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Arapongas. Ele deve responder por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.