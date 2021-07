'Homem-Aranha' é vacinado contra covid em Arapongas, no PR

Da Redação

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, chamou a atenção ao ir se vacinar contra a Covid-19, nesta segunda-feira (19). Vestido de Homem-Aranha, o empresário Leandro Baldin, de 34 anos, enfrentou fila e fez sucesso entre as pessoas, principalmente com crianças que passavam pelo Espaço Cultural Milene, local onde recebeu o imunizante.

continua após publicidade .

"Sou cosplayer, ou seja, tenho mais roupas de personagens, como Soldado Invernal, Android 17, John Wick, Seu Madruga e Gohan, e achei que seria legal ir vestido. Só minha mãe e minha esposa sabiam", conta.

O dia da vacinação era muito esperado por Leandro, assim como para diversas outras pessoas. "Queria muito ser imunizado e foi uma maneira diferente. O pessoal pediu para tirar fotos e foi bem legal poder animar o dia dos profissionais de saúde, assim como o público que recebia a vacina", afirma. A foto de Leandro, ou melhor, do Homem-Aranha viralizou nas redes sociais.

continua após publicidade .

Assista:

Por, Fernanda Neme