Homem aplica golpe do 'bilhete premiado' e é preso em Arapongas

Um homem foi preso em Arapongas, norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (13) depois de aplicar golpes do "bilhete premiado" na região. Ele foi abordado por equipes da Guarda Municipal (GM) e Polícia Militar (PM), na Vila Industrial, após as autoridades receberem informações da polícia de Rolândia de que um morador do município havia sido vítima de estelionato e o suspeito estava na Cidade dos Pássaros.

continua após publicidade

De acordo com apurações dos agentes de segurança, o homem conduzia um veículo Renault Clio com placas de Balneário Camboriú. O carro foi localizado no cruzamento entre as ruas Rouxinol e Bonito do Campo e, ao ser abordado, nada de ilício foi encontrado com o condutor. No entanto, ao ser questionado sobre o crime de estelionato registrado em Rolândia, o suspeito disse que "não se manifestaria sem seu advogado".

- LEIA MAIS: Moradora da região perde quase R$ 10 mil após cair em golpe

continua após publicidade

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares de Arapongas enviaram uma foto do homem para a corporação de Rolândia, e a vítima do crime reconheceu o suspeito. Com ele foram encontrados cerca de R$ 242 em dinheiro, um comprovante de transferência no valor de R$ 1,2 mil realizada momentos antes e também vários bilhetes de loteria.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e ele foi levado para a 22ª Subdivisão Policial para os procedimentos necessários. O advogado do homem se apresentou e, segundo o B.O., o veículo Renault Clio foi liberado para ele.

Siga o TNOnline no Google News