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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ameaça mãe de morte e joga gasolina no próprio corpo para incendiar casa

Após consumir drogas e bebida alcoólica, ele teria dito que incendiaria a residência onde estavam familiares e crianças

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem ameaça mãe de morte e joga gasolina no próprio corpo para incendiar casa
Autor Foto: Reprodução

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã deste domingo (4), em Sabáudia, no norte do Paraná, após um homem ameaçar a própria mãe de morte e jogar gasolina sobre o próprio corpo. Ele também teria afirmado que incendiaria a residência, onde estavam familiares e várias crianças.

-LEIA MAIS: Casal é preso após bebê de oito meses ser morto asfixiado

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Segundo informações repassadas à polícia, o homem teria passado a noite consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Pela manhã, após ser questionado pela mãe sobre o comportamento, ele teria se exaltado e partido contra ela.

Familiares conseguiram contê-lo inicialmente, mas, conforme o relato, o homem passou a fazer ameaças de morte contra a mulher. Na sequência, teria jogado gasolina sobre o próprio corpo e dito que colocaria fogo no local.

Diante da situação de risco, equipes da Polícia Militar foram acionadas. Por meio de verbalização e com o apoio de outras equipes, os policiais conseguiram conter o homem sem a necessidade do uso da força.

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Ainda conforme a ocorrência, o envolvido possui registros anteriores relacionados a episódios de violência doméstica. As partes foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.


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´polícia incendio intervenção policial segurança pública violência domestica
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