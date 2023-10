Homem ameaça esposa, quebra móveis e termina preso em Arapongas

Um homem foi detido em Arapongas, na tarde desta quinta-feira (12), após ameaçar de morte a companheira. A ocorrência foi registrada no Bairro Vila Nova.

Conforme a vítima relatou à equipe policial, ela e o marido se desentenderam, e o homem saiu de casa. Depois de algum tempo, o marido voltou para casa muito agressivo. O homem então ameaçou a esposa de morte e quebrou alguns móveis na residência, além de uma caixa de som no valor de R$3,2 mil

O casal foi levado até a 22ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

Outra ocorrência

Casa é furtada em Apucarana enquanto moradores estavam viajando

Uma casa foi furtada na noite desta quinta-feira (12) em Apucarana, no norte do Paraná. Os criminosos levaram uma espingarda de chumbinho, um liquidificador, um cavaquinho e uma televisão da residência. Os moradores da casa, que fica localizada na rua Franko, na Vila Franko, estavam viajando no momento do furto.

Uma mulher que mora perto da casa viu que uma das luzes estavam acessas e estranhou a situação por conta de os vizinhos terem deixado as luzes apagadas quando saíram. Após isso a mulher acionou a Polícia Militar (PM).

Quando os policiais chegaram na residência, encontraram a casa toda revirada com a janela estourada. Segundo os PMs, no momento da vistoria na residência, a irmã do morador chegou no local e avisou os agentes sobre os itens que foram furtados. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher foi orientada.





