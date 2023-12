Homem agride os pais e se esconde no forro da casa para fugir da PM

Um homem foi encaminhado para a delegacia durante a noite desta terça-feira (5) depois de agredir os próprios pais em Sabáudia, no norte do Paraná. Após as agressões, o homem teria se escondido no forro da residência para fugir dos policiais, mas foi pego pelos agentes.

Conforme a Polícia Militar (PM), a pai do agressor afirmou que o filho é usuário de drogas e que nessa noite desta terça teria chegado em casa alterado e começou agredir os pais fisicamente. No entanto, o casal conseguiu fugir para fora da residência. Por saber que os PMs foram acionados, o homem se trancou dentro da casa.

Após os policiais conseguirem entrar no local, eles visualizaram o homem escondido no forro da residência. Neste momento o suspeito teria começado a arremessar telhas e pedaços de madeira nos PMs. No entanto, os policiais usaram o spray de pimenta e conseguiram algemar o homem, que foi encaminhado para a delegacia de Arapongas.

