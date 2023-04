Homem agride mulher com soco e Samu é chamado, em Apucarana

Da Redação

A PM foi chamada na noite de terça

Uma mulher, de 46 anos, chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana, por volta das 22h25 desta terça-feira (25) e denunciou o marido por violência doméstica. A vítima foi agredida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher contou que o esposo, de 48 anos, usou bebida alcoólica e ficou agressivo, sendo que durante uma discussão ele atingiu um soco no olho esquerdo dela, causando lesão, depois, fugiu correndo.

Devido ao ferimento, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O marido não foi encontrado. A PM registrou a ocorrência e orientou a mulher.

Outro crime

Grupo armado invade propriedade e rouba veículos, em Apucarana

Um assalto violento foi registrado na zona rural de Apucarana. Quatro ladrões armados invadiram uma propriedade e roubaram duas famílias. O crime aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (25) e os criminosos ficaram duas horas no sítio com os reféns. Veículos e diversos objetos foram levados. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h20 e foi até o sítio na Estrada do Pinhalzinho, no Distrito Correia de Freitas.

Um dos moradores da propriedade, de 57 anos, contou que os assaltantes usavam máscaras de proteção individual, e que todos estavam armados. Os criminosos foram agressivos. No sítio existem duas casas, que são da mesma família, e no total, seis pessoas foram rendidas. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

