Homem agride filha menor na rua, apanha de pedestres e acaba preso

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Arapongas

Um homem foi preso em Arapongas na noite deste domingo, 27, depois de agredir com socos a filha menor, de 15 anos, em via pública, no Jardim San Pablo. Após agredir a menina, o homem foi cercado por pedestres indignados com a atitude, que o agrediram também. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, a polícia foi até a rua onde a ex-mulher do agressor estava, e ela contou que momentos antes que a equipe chegasse, o agressor foi contido por populares depois de agredir a filha do casal, de 15 anos, com socos.

A mãe da menina disse que, no intento de defender a menor, pedestres desferiram socos e chutes contra o homem, que chegou a cair no chão e sofrer escoriações, sendo que logo após, os pedestres deixaram o local.

A adolescente relatou que o pai bebeu o dia todo e ao chegar em casa, mandou que ela fosse comprar cigarro. Pensando que ela estaria demorando para cumprir a tarefa, ele começou a agredir a menina na rua. A ex-mulher informou também que o homem constantemente tem feito ameaças a ela para reatar o relacionamento.

Depois da confusão, o homem ainda danificou uma caminhonete de um vizinho, utilizando espetos de churrasco e pedras, por acreditar que o proprietário do veículo estava entre as pessoas que defenderam a menina na rua.

Diante dos fatos, a menor de idade e sua mãe foram conduzidas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. O agressor também foi atendido devido às escoriações sofridas pelas agressões dos populares. Em seguida, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Arapongas.

