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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride ex-companheira após bebedeira em Arapongas

Agressor não aceitava o fim do relacionamento e fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem agride ex-companheira após bebedeira em Arapongas
Autor Foto: reprodução

Uma mulher foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro após convidá-lo para ir à sua casa, com a intenção de manterem uma relação de amizade. O caso foi registrado na sexta-feira (30), em Arapongas (PR).

- LEIA MAIS: Mulher passa por cirurgia em Arapongas após engolir drogas para entrar em presídio

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Segundo a vítima, a conversa inicial era tranquila, até que o homem saiu para comprar cerveja e espetinhos. Ao retornar com sinais de embriaguez, ele iniciou uma discussão por não aceitar o término do relacionamento.

Durante a briga, o agressor desferiu cerca de cinco tapas no rosto da mulher, que reagiu empurrando-o. Em seguida, o homem tentou jogar um capacete novo contra ela. A vítima conseguiu se defender com a mão direita, o que acabou lhe causando dores. Antes de fugir do local, o homem ainda pegou o celular da ex-companheira e o destruiu, arremessando-o no chão.

A polícia fez buscas na região e nos locais indicados pela vítima, mas o agressor não foi encontrado. A mulher recusou atendimento médico e foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher para solicitar uma medida protetiva de urgência.

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