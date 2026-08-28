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VIOLÊNCIA

Homem agride companheira em Arapongas e foge antes da chegada da polícia

Vítima acionou a Polícia Militar após sofrer agressões físicas dentro de casa na noite desta quinta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem agride companheira em Arapongas e foge antes da chegada da polícia
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma mulher foi vítima de violência doméstica e agredida pelo próprio companheiro na noite desta quinta-feira (27), no bairro Mônaco, em Arapongas. O agressor fugiu do local logo após o crime e ainda não foi localizado.

- LEIA MAIS: Homem em surto ameaça namorada e tem arma apreendida em Apucarana

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A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência após a vítima conseguir pedir socorro. Segundo o relato feito aos agentes, o casal teve um desentendimento e o homem passou a agredi-la fisicamente.

Após o ataque, o suspeito fugiu da residência para evitar a prisão em flagrante. Os policiais fizeram buscas pela região, mas o agressor não foi encontrado. A vítima recebeu orientações da equipe policial sobre os procedimentos legais para solicitar medidas de proteção e dar andamento à denúncia.

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agressão física' ARAPONGAS denúncia de crime medidas de proteção POLICIA MILITAR violência domestica
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