Homem agride companheira, ameaça enteado de morte e acaba preso em Arapongas

Confusão aconteceu na Colônia Esperança; rapaz precisou se esconder em uma área de mata para fugir do suspeito até a chegada das autoridades

Um homem foi preso na noite do último domingo (27) após agredir a própria companheira e fazer graves ameaças ao filho dela em uma propriedade na região da Colônia Esperança. O agressor, que apresentava fortes sinais de embriaguez, foi detido pelas equipes de segurança pública em um posto de combustíveis pouco tempo depois de fugir do local do crime.

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A ocorrência teve início por volta das 20h40, quando as equipes de patrulhamento foram acionadas para conter uma briga familiar em um rancho. No endereço, a vítima relatou aos agentes que o companheiro estava descontrolado e a atacou com violência, fazendo com que ela caísse no chão.

Ao presenciar a mãe sendo agredida, o filho da mulher interveio para defendê-la. Os dois homens entraram em luta corporal e, durante a confusão, o suspeito afirmou que iria buscar uma arma de fogo para matar o rapaz. Temendo pela própria vida, o jovem correu em direção a uma área de mata próxima e ficou escondido na escuridão até confirmar que a viatura policial havia chegado.

Após fazer as ameaças, o agressor fugiu conduzindo um carro preto. Com as características do veículo em mãos, os agentes realizaram buscas pelas imediações e encontraram o automóvel estacionado no pátio de um posto de combustíveis da região. O motorista foi abordado, não ofereceu resistência às ordens de parada e foi flagrado em visível estado de embriaguez.

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A mulher precisou ser encaminhada para atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento local devido à queda. Na sequência, tanto ela quanto o filho compareceram à delegacia e decidiram registrar formalmente a queixa pelas agressões e ameaças sofridas. O homem detido foi levado à Central de Flagrantes e agora permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes.