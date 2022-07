Homem agride a ex-esposa na frente dos filhos e é preso em Arapongas

Da Redação

Imagem ilustrativa Os casos de violência doméstica devem ser informados à polícia pelo 190

A Polícia Militar de Arapongas fez a prisão de um homem por violência doméstica e lesões corporais, no jardim Ulisses. Ele invadiu a casa da ex-esposa e passou a agredi-la, na presença dos filhos do casal. A equipe da 7ª Companhia Independente da PM verificou que já havia um boletim de ocorrência contra o homem, também por violência doméstica, de 2019. Ele foi preso e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial.

Segundo o boletim da PM, a equipe foi informada da situação de violência doméstica, na manhã desta terça-feira (05) e, no local, fez contato com a vítima. A mulher relatou que se desentendeu com o marido, em outra data, quando resolveram se separar.

Porém, o ex-marido não aceitou o fim do relacionamento e invadiu a casa, fazendo uma série de xingamentos e passou às agressões, com socos e empurrões, mesmo na frente dos filhos do casal. O homem também quebrou diversos objetos no interior da residência e chegou a atear fogo nas roupas da mulher, dentro do banheiro da casa.

A equipe da PM verificou que na ocorrência de 2019 a mulher não quis dar continuidade ao processo. Mas desta vez, a mulher manifestou o desejo de representar contra o ex-marido, que acabou algemado e preso pela equipe policial.

