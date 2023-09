Homem aciona PM após neta desaparecer em Arapongas

Neta sumiu após dizer que iria dar uma volta enquanto estava com o avô no Honpar em Arapongas

Um morador de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, acionou a Policia Militar (PM) na manhã desta quinta-feira (14) para relatar o sumiço da neta que é portadora de problemas psiquiátricos.

De acordo com o homem, ele e a neta, foram até o Hospital Norte Paranaense (Honpar) em Arapongas, norte do Paraná, no dia 14 de agosto. Segundo ele, em determinado momento, a neta disse que iria sair para dar uma volta. Depois disso ela não retornou mais.

Na data em questão, o homem decidiu não acionar os policiais, mas nesta quarta-feira (14), um mês após o ocorrido, ele resolveu realizar um boletim de ocorrências (B.O) para relatar o caso. De acordo com os agentes, o avô foi orientado com relações aos procedimentos a serem tomados.

