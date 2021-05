Homem abre porta de carro e derruba motociclista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida na tarde desta segunda-feira (10), depois de bater contra a porta de um carro estacionado, no desvio do Jardim Bandeirantes, em Arapongas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro a vítima. De acordo com testemunhas, o motorista do carro estacionou o veículo na Rua Pavão e abriu a porta para descer, sem perceber que vinha uma moto na via.

Com o impacto contra a porta, a motociclista caiu e teve uma fratura no ombro. A jovem foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas.